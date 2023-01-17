Губский Трофим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Губский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья Трофимова
Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Устинья Трофимова
Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина Трофимова
Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губская Ефимия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1808