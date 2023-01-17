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Губский Трофим Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Губский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Губский Евстрат Трофимов

Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Губский Аникей Трофимов

Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья Трофимова

Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Устинья Трофимова

Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Губский Ахрем Трофимов

Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина Трофимова

Мать ребёнка: Губская Ефимия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Ефимия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1808
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