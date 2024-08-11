Попова (Клинова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Клинова) Анна Фёдоровна

Попова (Клинова) Анна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Село Золотое Саратовская область

Дата рождения

18.07.1918

Дата смерти

11.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918

Отец: Клинов Фёдор Семёнович

Мать: Клинова (Корчажкина) Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1939

Дочь: Триерс (Попова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пимкина (Попова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
11.08.1967
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.