Попова (Клинова) Анна Фёдоровна
Место рожденияСело Золотое Саратовская область
Дата рождения18.07.1918
Дата смерти11.08.1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1939
Дочь: Триерс (Попова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пимкина (Попова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Иванович
Смерть
11.08.1967