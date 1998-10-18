Попов Александр Иванович
Место рожденияСталинград
Дата рождения16.08.1916
Дата смерти18.10.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916
Отец: Попов Иван
Мать: Попова Вера Флоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1939
Дочь: Триерс (Попова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Попова (Клинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пимкина (Попова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Попова (Клинова) Анна Фёдоровна
Смерть
18.10.1998