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Попов Александр Иванович

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Место рождения

Сталинград

Дата рождения

16.08.1916

Дата смерти

18.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916

Отец: Попов Иван

Мать: Попова Вера Флоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Клинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.01.1939

Дочь: Триерс (Попова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Попова (Клинова) Анна Фёдоровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пимкина (Попова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Попова (Клинова) Анна Фёдоровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
18.10.1998

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