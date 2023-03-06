Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Березовский Степан Степанович
Отец ребёнка: Березовский Степан Максимович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Березовский Антон Степанович
Отец ребёнка: Березовский Степан Максимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Березовский Степан Максимович