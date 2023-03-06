Березовский Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовский Степан Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Березовский Максим Иванович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Березовский Степан Степанович

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Березовский Антон Степанович

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

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