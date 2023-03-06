Березовский Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Березовский Максим Иванович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Березовский Степан Степанович
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Березовский Антон Степанович
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна