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Сурин Михаил Филиппович

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Сурин Филипп Иванович

Мать: Сурина Акилина Михайловна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
07.10.1884 ст.

Жена: Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1885 ст.

Сын: Сурин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Сын: Сурин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1888 ст.

Дочь: Сурина Варвара Михайловна.

Мать ребёнка: Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Дочь: Сурина Анна Михайловна.

Мать ребёнка: Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1893 ст.

Дочь: Сурина Ирина Михайловна.

Мать ребёнка: Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Белоомут, Луховицы, Московская область

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