Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Воронков Николай Афиногенович

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
07.10.1884 ст.

Муж: Сурин Михаил Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1885 ст.

Сын: Сурин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Сын: Сурин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1888 ст.

Дочь: Сурина Варвара Михайловна.

Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Дочь: Сурина Анна Михайловна.

Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1893 ст.

Дочь: Сурина Ирина Михайловна.

Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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