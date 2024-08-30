Сурина (Воронкова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Воронков Николай Афиногенович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.
Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
02.12.1888 ст.
Дочь: Сурина Варвара Михайловна.
Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.
Дочь: Сурина Анна Михайловна.
Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
16.04.1893 ст.
Дочь: Сурина Ирина Михайловна.
Отец ребёнка: Сурин Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно