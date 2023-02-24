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Данилов Михаил Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

18.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Данилов Данила Данилов

Мать: Мария Никитина

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Данилов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Рождение ребёнка
13.11.1871

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Рождение ребёнка
18.06.1876

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Данилов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Смерть
18.10.1907
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