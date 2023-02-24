Данилов Михаил Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти18.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Данилов Данила Данилов
Мать: Мария Никитина
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Данилов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Рождение ребёнка
13.11.1871
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Рождение ребёнка
18.06.1876
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Данилов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Смерть
18.10.1907