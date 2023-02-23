Устиния Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Данилов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов

Рождение ребёнка
13.11.1871

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов

Рождение ребёнка
18.06.1876

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Данилов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов

Смерть
Неизвестно
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