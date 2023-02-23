Устиния Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Данилов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов
Рождение ребёнка
13.11.1871
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов
Рождение ребёнка
18.06.1876
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Данилов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Данилов Михаил Данилов
Смерть
Неизвестно