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Данилов Георгий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Данилов Михаил Данилов

Мать: Устиния Матвеевна

Бракосочетание
17.?.1906

Жена: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
31.07.1907

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Данилов Данил Георгиевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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