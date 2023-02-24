Данилов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Данилов Михаил Данилов
Мать: Устиния Матвеевна
Бракосочетание
17.?.1906
Жена: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
31.07.1907
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.12.1908
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно