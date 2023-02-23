(Урусова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияТобольская губерния
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния
Бракосочетание
17.?.1906
Рождение ребёнка
31.07.1907
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Данилов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1908
Отец ребёнка: Данилов Георгий Михайлович
Смерть
Неизвестно