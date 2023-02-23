(Урусова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Урусова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния
Бракосочетание
17.?.1906

Муж: Данилов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
31.07.1907

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Данилов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Данилов Данил Георгиевич

Отец ребёнка: Данилов Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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