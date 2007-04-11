Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1936

Дата смерти

11.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936

Отец: Масюта Иван Антонович

Мать: Масюта Ольга Нестеровна

Рождение ребёнка
16.03.1958

Дочь: Пинюгина (Будыкина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Будыкин Николавй Иванович

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.04.1964

Сын: Будыкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Будыкин Николавй Иванович

Смерть
11.04.2007

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