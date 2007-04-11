Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1936
Дата смерти11.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936
Отец: Масюта Иван Антонович
Мать: Масюта Ольга Нестеровна
Рождение ребёнка
16.03.1958
Дочь: Пинюгина (Будыкина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Будыкин Николавй Иванович
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.04.1964
Отец ребёнка: Будыкин Николавй Иванович
Смерть
11.04.2007