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Будыкин Николавй Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1925

Дата смерти

11.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1925

Отец: Будыкин Иван Карпович

Мать: Будыкина Ольга Парфентьевна

Рождение ребёнка
16.03.1958

Дочь: Пинюгина (Будыкина) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.04.1964

Сын: Будыкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна

Смерть
11.05.2010

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