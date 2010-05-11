Будыкин Николавй Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1925
Дата смерти11.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1925
Отец: Будыкин Иван Карпович
Рождение ребёнка
16.03.1958
Дочь: Пинюгина (Будыкина) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.04.1964
Мать ребёнка: Будыкина (Масюта) Валентина Ивановна
Смерть
11.05.2010