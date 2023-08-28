Карлов Николай
Место рождения
Дата рожденияДо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлова Александра
Рождение ребёнка
02.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлова Александра
Смерть
Неизвестно