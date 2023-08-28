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Карлов Николай

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлова Александра

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлова Александра

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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