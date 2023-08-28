Карлова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Николай

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Николай

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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