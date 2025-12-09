Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна
женский, родилась 17.01.1744, Берлин
умерла 20.12.1837, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецЧернышёв Пётр Григорьевич25.03.1712 г.р.
МатьЧернышёва (Ушакова) Екатерина Андреевна22.10.1715 г.р.
Супруги
Голицын Владимир Борисович10.06.1731 г.р.
Дети
Голицын Пётр Владимирович23.08.1767 г.р.
Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна30.05.1768 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1744
Бракосочетание
30.10.1766
Рождение ребёнка
23.08.1767
Сын: Голицын Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Рождение ребёнка
30.05.1768
Дочь: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Рождение ребёнка
06.01.1769
Сын: Голицын Борис Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.10.1771
Сын: Голицын Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1775
Дочь: Строганова (Голицына) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1837