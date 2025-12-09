Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна 17.01.1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.01.1744, Берлин

умерла 20.12.1837, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Чернышёв Пётр Григорьевич25.03.1712 г.р.
Мать
Чернышёва (Ушакова) Екатерина Андреевна22.10.1715 г.р.
Супруги
Голицын Владимир Борисович10.06.1731 г.р.
Дети
Голицын Пётр Владимирович23.08.1767 г.р.
Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна30.05.1768 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1744

Отец: Чернышёв Пётр Григорьевич

Мать: Чернышёва (Ушакова) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
30.10.1766

Муж: Голицын Владимир Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.08.1767

Сын: Голицын Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Рождение ребёнка
30.05.1768

Дочь: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.01.1769

Сын: Голицын Борис Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
29.10.1771

Сын: Голицын Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
11.11.1775

Дочь: Строганова (Голицына) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
20.12.1837
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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