Чернышёва (Ушакова) Екатерина Андреевна 22.10.1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышёва (Ушакова) Екатерина Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.10.1715, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 25.07.1779, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Чернышёв Пётр Григорьевич25.03.1712 г.р.
Дети
Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна17.01.1744 г.р.
Чернышёв Григорий Петрович1746 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышёв Андрей Петрович

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич

Бракосочетание
26.05.1738

Муж: Чернышёв Пётр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.01.1744

Дочь: Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Чернышёв Григорий Петрович

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Чернышёва Мария Петровна

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич

Смерть
25.07.1779
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.09.1839

Дочь: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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