Чернышёва (Ушакова) Екатерина Андреевна
женский, родилась 22.10.1715, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 25.07.1779, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Чернышёв Пётр Григорьевич25.03.1712 г.р.
Дети
Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна17.01.1744 г.р.
Чернышёв Григорий Петрович1746 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич
Бракосочетание
26.05.1738
Рождение ребёнка
17.01.1744
Дочь: Голицына (Чернышёва) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Чернышёв Григорий Петрович
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Чернышёва Мария Петровна
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич
Смерть
25.07.1779
Рождение ребёнка
20.09.1839
Дочь: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Григорьевич