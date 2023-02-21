Самойлова (Канюгина) Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Канюгина) Татьяна Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1972

Отец: Канюгин Виталий Филиппович

Мать: Канюгина Юлия Ивановна

Бракосочетание
10.07.1992

Муж: Самойлов Николай Стахеевич

Рождение ребёнка
07.08.1995

Сын: Самойлов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Самойлов Николай Стахеевич

Рождение ребёнка
05.06.2014

Сын: Мамашев Кирилл Геннадьевич

Отец ребёнка: Самойлов Николай Стахеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Самойлов Николай Стахеевич

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