Самойлова (Канюгина) Татьяна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1972
Отец: Канюгин Виталий Филиппович
Мать: Канюгина Юлия Ивановна
Бракосочетание
10.07.1992
Рождение ребёнка
07.08.1995
Отец ребёнка: Самойлов Николай Стахеевич
Рождение ребёнка
05.06.2014
Сын: Мамашев Кирилл Геннадьевич
Отец ребёнка: Самойлов Николай Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Самойлов Николай Стахеевич