Иван Арефьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1687
Отец: Мой Арефий
Мать: не указана
ИВ-1737 Иван Арефьев 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иван Арефьев 52=1687 ИВ-1740 Иван Арефьев 53=1687 ИВ-1741 Иван Арефьев 54=1687 ИВ-1742 Иван Арефьев 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
1725
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
ИВ-1737 Никита 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Никита 14=1725 ИВ-1740 Никита 15=1725 ИВ-1741 Никита 16=1725 ИВ-1742 Никита 17=1725, жены ещё нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Никита 18=1726, женат... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1727
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
МК-1727: 04.09.1727 Деревни Андреевского у Ивана Арефьева сын Иоанн. ИВ-1737, 1738 ---, 1739, 1741, 1741, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Сын: Яким Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
ИВ-1737 Еким 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яким 9=1730 ИВ-1740 Яким 10=1730 ИВ-1742 Яким 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ Далее Якима не видела (...1753...)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно