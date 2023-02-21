Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти07.12.1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Агафия Тимофеева 35=1702 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Агафия Тимофеева 37=1702 ИВ-1740 Агафия Тимофеева 36=1704 ИВ-1741 Агафия Тимофеева 37=1704 ИВ-1742 Агафия Тимофеева 38=1704 ИВ-1743 такой ведомости... Показать все
Рождение ребёнка
1725
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Арефьев
ИВ-1737 Никита 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Никита 14=1725 ИВ-1740 Никита 15=1725 ИВ-1741 Никита 16=1725 ИВ-1742 Никита 17=1725, жены ещё нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Никита 18=1726, женат... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1727
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Арефьев
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727: 04.09.1727 Деревни Андреевского у Ивана Арефьева сын Иоанн. ИВ-1737, 1738 ---, 1739, 1741, 1741, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Сын: Яким Иванов
Отец ребёнка: Иван Арефьев
ИВ-1737 Еким 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яким 9=1730 ИВ-1740 Яким 10=1730 ИВ-1742 Яким 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ Далее Якима не видела (...1753...)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Арефьев
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
07.12.1763
МК-1763 07.12.1763 Деревни Андреевскаго крестьянина Ивана Арефьева жена Агафья Тимофеева