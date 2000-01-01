Мой Арефий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Иван Арефьев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Иван Арефьев 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иван Арефьев 52=1687 ИВ-1740 Иван Арефьев 53=1687 ИВ-1741 Иван Арефьев 54=1687 ИВ-1742 Иван Арефьев 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Моя Первая Жена Марфа/Мавра/Мария Арефьева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Мавра КОНСТАНТИНОВА 23=1709 (ОШИБКА) ИВ-1739 Мавра Арефьева 25=1714 ИВ-1740 Мавра Арефиева 23=1717 ИВ-1741 Марфа 24=1717 ИВ-1742 Мавра Арефьева 25=1717 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно