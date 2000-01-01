Мой Арефий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Арефий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Иван Арефьев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Иван Арефьев 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иван Арефьев 52=1687 ИВ-1740 Иван Арефьев 53=1687 ИВ-1741 Иван Арефьев 54=1687 ИВ-1742 Иван Арефьев 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Моя Первая Жена Марфа/Мавра/Мария Арефьева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Мавра КОНСТАНТИНОВА 23=1709 (ОШИБКА) ИВ-1739 Мавра Арефьева 25=1714 ИВ-1740 Мавра Арефиева 23=1717 ИВ-1741 Марфа 24=1717 ИВ-1742 Мавра Арефьева 25=1717 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно
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