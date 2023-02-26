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Сергей Спиридонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Спиридон Григорьев

Мать: Екатерина (Акилина) Григорьева

Бракосочетание
11.07.1799

Жена: Параскева Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Андреева

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1804
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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