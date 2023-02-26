Сергей Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Спиридон Григорьев
Бракосочетание
11.07.1799
Жена: Параскева Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пётр Сергеев
Мать ребёнка: Параскева Андреева
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1804
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.