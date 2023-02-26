Екатерина (Акилина) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Устина Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сергей Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фёдор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
23.03.1795
Дочь: Дария Спиридова
Отец ребёнка: Спиридон Григорьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1798
Сын: Яков Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Григорьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно