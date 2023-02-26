Екатерина (Акилина) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина (Акилина) Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Устина Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сергей Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Фёдор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
23.03.1795

Дочь: Дария Спиридова

Отец ребёнка: Спиридон Григорьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1798

Сын: Яков Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Григорьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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