Григорий Стефанов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1734
Дата смерти11.12.1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Федора Григорьева
Мать ребёнка: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1799
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.