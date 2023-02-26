Григорий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Стефанов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1734

Дата смерти

11.12.1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Федора Григорьева

Мать ребёнка: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1799
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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