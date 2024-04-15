Чернов Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти21.08.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Черниченко Филипп Романович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
28.03.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Федорович Любимович
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.
Мать ребёнка: Черненко Фекла Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBB-6?i=707&cc=3511744
Рождение ребёнка
30.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Черненко Фекла Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N8-2?i=350&cc=3511744
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Черненко Фекла Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.08.1895 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPG?i=43&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.08.1895 ст.
на отведенном кладбище