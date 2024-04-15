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Чернов Павел Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

21.08.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Черниченко Филипп Романович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
28.03.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Федорович Любимович
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.

Сын: Чернов Никифор Павлович

Мать ребёнка: Черненко Фекла Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBB-6?i=707&cc=3511744
Рождение ребёнка
30.01.1871 ст.

Сын: Чернов Василий Павлович

Мать ребёнка: Черненко Фекла Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N8-2?i=350&cc=3511744
Рождение ребёнка
1872

Сын: Чернов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Черненко Фекла Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Фекла Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
21.08.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPG?i=43&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.08.1895 ст.
на отведенном кладбище
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