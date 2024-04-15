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Чернов Никифор Павлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.05.1864 ст.

Дата смерти

08.11.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1864 ст.

Отец: Чернов Павел Филиппович

Мать: Черненко Фекла Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBB-6?i=707&cc=3511744
Крещение
31.05.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
08.11.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
10.11.1876 ст.
на кладбище
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