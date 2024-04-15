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Черниченко Филипп Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Черниченко Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чернов Павел Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Черниченко Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Черниченко Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L5-F?i=425&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1844
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