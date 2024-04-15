Черниченко Филипп Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Черниченко Роман
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1831
Сын: Черниченко Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Черниченко Степан Филиппович
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L5-F?i=425&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1844