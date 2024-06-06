Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1871

Дочь: Сухоборова Юлиания Афанасиевна

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сухоборов Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1878

Дочь: Сухоборова Мария Афанасиевна

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Сухоборов Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1882

Дочь: Сухоборова Параскева Афанасиевна

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1885

Сын: Сухоборов Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Сухоборов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1889

Дочь: Сухоборова Екатерина Афанасиевна

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1892

Сын: Сухоборов Макарий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1897

Сын: Сухоборов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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