Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Сухоборова Юлиания Афанасиевна
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Сын: Сухоборов Ефим Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Дочь: Сухоборова Мария Афанасиевна
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Сын: Сухоборов Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Дочь: Сухоборова Параскева Афанасиевна
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Сын: Сухоборов Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Сын: Сухоборов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Дочь: Сухоборова Екатерина Афанасиевна
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Сын: Сухоборов Макарий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич
Сын: Сухоборов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухоборов Афанасий Васильевич