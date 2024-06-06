Сухоборов Афанасий Васильевич 18.01.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухоборов Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1853

Дата смерти

01.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1853

Отец: Сухоборов Василий Иванович

Мать: Сухоборова (Рябоштанова) Мелания Андреевна

Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
17.12.1871

Дочь: Сухоборова Юлиания Афанасиевна

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сухоборов Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
13.04.1878

Дочь: Сухоборова Мария Афанасиевна

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Сухоборов Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
27.10.1882

Дочь: Сухоборова Параскева Афанасиевна

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
08.07.1885

Сын: Сухоборов Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Сухоборов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
19.11.1889

Дочь: Сухоборова Екатерина Афанасиевна

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
23.07.1892

Сын: Сухоборов Макарий Афанасьевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Рождение ребёнка
31.01.1897

Сын: Сухоборов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна

Смерть
01.01.1918

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