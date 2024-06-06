Сухоборов Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1853
Дата смерти01.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Сухоборова Юлиания Афанасиевна
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Сын: Сухоборов Ефим Афанасьевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Дочь: Сухоборова Мария Афанасиевна
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Сын: Сухоборов Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Дочь: Сухоборова Параскева Афанасиевна
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Сын: Сухоборов Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Сын: Сухоборов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Дочь: Сухоборова Екатерина Афанасиевна
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Сын: Сухоборов Макарий Афанасьевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна
Сын: Сухоборов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Долгая) Наталия Авксентиевна