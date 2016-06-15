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Норцов Эдуард Михайлович

Место рождения

Ачуево, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.05.1940

Дата смерти

15.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940

Отец: не указан

Мать: Норцова Надежда Григорьевна

Ачуево, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.12.1966

Дочь: Тращенко (Норцова) Татьяна Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
02.07.1971

Сын: Норцов Андрей Эдуардович

Мать ребёнка: Норцова (Тертьякова) Галина Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
15.06.2016
Феодосия, Феодосия, Республика Крым

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