Норцов Эдуард Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.05.1940
Дата смерти15.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1966
Дочь: Тращенко (Норцова) Татьяна Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
02.07.1971
Мать ребёнка: Норцова (Тертьякова) Галина Сергеевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
15.06.2016
Феодосия, Феодосия, Республика Крым