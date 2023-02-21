Солдатова (Ермихина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Ермихина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1953

Отец: не указан

Мать: Ермихина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1978

Сын: Ерохин Константин Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.1984

Дочь: Осмачкина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Солдатов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1986

Дочь: Вилкова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Солдатов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
20.04.1988

Сын: Солдатов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Солдатов Владимир Александрович

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