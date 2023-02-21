Солдатова (Ермихина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1953
Отец: не указан
Мать: Ермихина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1978
Сын: Ерохин Константин Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1984
Дочь: Осмачкина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Солдатов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1986
Дочь: Вилкова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Солдатов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
20.04.1988
Сын: Солдатов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Солдатов Владимир Александрович