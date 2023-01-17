Осмачкина (Солдатова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмачкина (Солдатова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1984

Отец: Солдатов Владимир Александрович

Мать: Солдатова Ольга Ивановна

Бракосочетание
26.08.2006

Муж: Осмачкин Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.2008

Дочь: Осмачкина Милана Александровна

Отец ребёнка: Осмачкин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
24.02.2012

Сын: Осмачкин Роман Александрович

Отец ребёнка: Осмачкин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
26.09.2018

Дочь: Осмачкина Алиса Александровна

Отец ребёнка: Осмачкин Александр Владимирович

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