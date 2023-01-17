Осмачкина (Солдатова) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1984
Бракосочетание
26.08.2006
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.2008
Дочь: Осмачкина Милана Александровна
Отец ребёнка: Осмачкин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.02.2012
Сын: Осмачкин Роман Александрович
Отец ребёнка: Осмачкин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
26.09.2018
Дочь: Осмачкина Алиса Александровна
Отец ребёнка: Осмачкин Александр Владимирович