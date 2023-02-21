Солдатов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1988

Отец: Солдатов Владимир Александрович

Мать: Солдатова Ольга Ивановна

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