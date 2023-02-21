Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Солдатов Андрей Владимирович
Солдатов Андрей Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1988
Пол
Мужской
Отец
Солдатов Владимир Александрович
1949 г.р.
Мать
Солдатова (Ермихина) Ольга Ивановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1988
Отец:
Солдатов Владимир Александрович
Мать:
Солдатова Ольга Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия