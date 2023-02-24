Леонтьев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна
Рождение ребёнка
30.05.1876
Сын: Леонтьев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Леонтьев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна
Рождение ребёнка
09.09.1899
Сын: Леонтьев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Леонтьев Степан Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно