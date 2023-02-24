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Леонтьев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Казак В 3х Годовом Отпуске, Отст. Каз. 24.07.1858 Иван Леонтьевич

Мать: Леонтьева Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна

Рождение ребёнка
30.05.1876

Сын: Леонтьев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Леонтьев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Леонтьева Лукия Васильвна

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Леонтьев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Леонтьев Степан Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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