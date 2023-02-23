(? Дорогова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(? Дорогова) Дарья Семеновна

(? Дорогова) Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Леонтьев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Леонтьев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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