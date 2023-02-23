(? Дорогова) Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1899
Сын: Леонтьев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Леонтьев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно