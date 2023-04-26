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Леонтьева Лукия Васильвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1876

Сын: Леонтьев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Леонтьев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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