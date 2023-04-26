Леонтьева Лукия Васильвна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1876
Сын: Леонтьев Федор Михайлович
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Леонтьев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно