Куракина Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 ст.
Дата смерти17.01.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.
Дочь: Рушихина (Куракина) Евфимия Косминична (Кузьминична)
Отец ребёнка: Куракин Кузьма Леонтьевич
Смерть
17.01.1878 ст.
Куминово, Дмитровский район, Московская область