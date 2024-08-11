Куракина Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракина Татьяна Матвеевна

Куракина Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

17.01.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Кузьма Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.

Дочь: Рушихина (Куракина) Евфимия Косминична (Кузьминична)

Отец ребёнка: Куракин Кузьма Леонтьевич

Смерть
17.01.1878 ст.
Куминово, Дмитровский район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.