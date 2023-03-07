Калуженов Капитон Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалуженов Капитон Никитич

Калуженов Капитон Никитич

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Калуженов Никита Васильевич

Мать: Калуженова Евфимия

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.07.1828 ст.

Сын: Калуженов Борис

Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна

Рождение ребёнка
04.01.1831 ст.

Сын: Калуженов Михаил Капитонович

Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.08.1833 ст.

Дочь: Калуженова Наталья

Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна

Рождение ребёнка
29.07.1836 ст.

Дочь: Калуженова Евдокия

Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Калуженов Григорий

Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна

Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.

Дочь: Хиония Капитоновна

Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженова Наталья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close