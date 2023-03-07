Калуженов Капитон Никитич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Калуженов Никита Васильевич
Мать: Калуженова Евфимия
Рождение ребёнка
16.07.1828 ст.
Сын: Калуженов Борис
Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
04.01.1831 ст.
Сын: Калуженов Михаил Капитонович
Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
20.08.1833 ст.
Дочь: Калуженова Наталья
Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
29.07.1836 ст.
Дочь: Калуженова Евдокия
Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Калуженов Григорий
Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.
Дочь: Хиония Капитоновна
Мать ребёнка: Калуженова Наталья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно