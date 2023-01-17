Калуженов Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
1804
Жена: Калуженова Евфимия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Калуженов Капитон Никитич
Мать ребёнка: Калуженова Евфимия
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Никитична
Мать ребёнка: Калуженова Евфимия
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
26.01.1832 ст.
Сын: Калуженов Василий
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна
Бракосочетание
1832
Жена: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.
Дочь: Калуженова Агафья
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.
Дочь: Ирина Никитична
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.
Сын: Калужников Никифор Никитич
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна
Бракосочетание
1845
Смерть
Неизвестно