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Калуженов Никита Васильевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Калуженов Василий Карпович

Мать: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1804

Жена: Калуженова Евфимия

Рождение ребёнка
1807

Сын: Калуженов Капитон Никитич

Мать ребёнка: Калуженова Евфимия

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Никитична

Мать ребёнка: Калуженова Евфимия

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1831

Жена: Калуженова Степанида Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1832 ст.

Сын: Калуженов Василий

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна

Бракосочетание
1832

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.

Дочь: Калуженова Агафья

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.

Дочь: Ирина Никитична

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.

Сын: Калужников Никифор Никитич

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1845

Жена: Калуженова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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