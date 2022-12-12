Калуженова (Волохова) Наталья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1828 ст.
Сын: Калуженов Борис
Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич
Рождение ребёнка
04.01.1831 ст.
Сын: Калуженов Михаил Капитонович
Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич
Рождение ребёнка
20.08.1833 ст.
Дочь: Калуженова Наталья
Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич
Рождение ребёнка
29.07.1836 ст.
Дочь: Калуженова Евдокия
Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Калуженов Григорий
Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич
Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.
Дочь: Хиония Капитоновна
Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно