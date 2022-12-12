Калуженова (Волохова) Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженова (Волохова) Наталья Герасимовна

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.07.1828 ст.

Сын: Калуженов Борис

Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич

Рождение ребёнка
04.01.1831 ст.

Сын: Калуженов Михаил Капитонович

Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.08.1833 ст.

Дочь: Калуженова Наталья

Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич

Рождение ребёнка
29.07.1836 ст.

Дочь: Калуженова Евдокия

Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Калуженов Григорий

Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич

Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.

Дочь: Хиония Капитоновна

Отец ребёнка: Калуженов Капитон Никитич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Капитон Никитич

Смерть
Неизвестно
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