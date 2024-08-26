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(Трикина) Ольга Гавриловна

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

08.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877

Отец: Трикин Гаврила Михайлович

Мать: Агрипина Евграфова

Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.07.1877
Восприемник
10.04.1903
Александра Васильева Трикина
Восприемник
21.09.1903
Пётр Алексеевич Трикин
Смерть
Неизвестно

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