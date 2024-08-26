(Трикина) Ольга Гавриловна
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения08.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877
Отец: Трикин Гаврила Михайлович
Мать: Агрипина Евграфова
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.07.1877
Восприемник
10.04.1903
Александра Васильева Трикина
Восприемник
21.09.1903
Пётр Алексеевич Трикин
Смерть
Неизвестно