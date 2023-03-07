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Фролов Абрам Родионович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

20.05.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Фролов Родион

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фролов Артемий Абрамович

Мать ребёнка: Фролова Анисья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Максакова Софья Абрамовна

Мать ребёнка: Фролова Анисья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Анисья Ивановна

Смерть
20.05.1852
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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