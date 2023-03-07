Фролов Абрам Родионович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти20.05.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Фролов Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Фролова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Максакова Софья Абрамовна
Мать ребёнка: Фролова Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Анисья Ивановна
Смерть
20.05.1852