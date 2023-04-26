Фролова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1793
Дата смерти24.03.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фролов Абрам Родионович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Максакова (Фролова) Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Фролов Абрам Родионович
Смерть
24.03.1850