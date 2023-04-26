Фролова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Анисья Ивановна

Фролова Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

24.03.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Абрам Родионович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фролов Артемий Абрамович

Отец ребёнка: Фролов Абрам Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Максакова (Фролова) Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Фролов Абрам Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.03.1850
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.