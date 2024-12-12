Кузьмин Пётр Петрович
мужской, родился 19.06.1861, Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 01.10.1938, Бордо
Супруги
Кузьмина (Протасьева) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Кузьмин Юрий Петрович22.11.1891 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1891
Мать ребёнка: Кузьмина (Протасьева) Мария Александровна
Смерть
01.10.1938