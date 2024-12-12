Кузьмин Пётр Петрович 19.06.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин Пётр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.06.1861, Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 01.10.1938, Бордо

Супруги
Кузьмина (Протасьева) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Кузьмин Юрий Петрович22.11.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Протасьева) Мария Александровна

Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Кузьмин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина (Протасьева) Мария Александровна

Смерть
01.10.1938

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