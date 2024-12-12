Кузьмина (Протасьева) Мария Александровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецПротасьев Александр Иванович05.03.1831 г.р.
МатьПротасьева (Толстая) София Сергеевна04.02.1838 г.р.
Супруги
Кузьмин Пётр Петрович19.06.1861 г.р.
Дети
Кузьмин Юрий Петрович22.11.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1891
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно