Кузьмина (Протасьева) Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьмина (Протасьева) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Протасьев Александр Иванович05.03.1831 г.р.
Мать
Протасьева (Толстая) София Сергеевна04.02.1838 г.р.
Супруги
Кузьмин Пётр Петрович19.06.1861 г.р.
Дети
Кузьмин Юрий Петрович22.11.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протасьев Александр Иванович

Мать: Протасьева (Толстая) София Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Кузьмин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно

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