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Федяков Ефим Герасимович

Место рождения

Симинчи

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Половников Герасим

Мать: Федякова Анна Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Федякова Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Федякова Главдия Ефимовна

Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Федяков Петр Ефимович

Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Федякова Ираида Ефимовна

Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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