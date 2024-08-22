Федяков Ефим Герасимович
Место рожденияСиминчи
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Половников Герасим
Мать: Федякова Анна Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Федякова Зоя Ефимовна
Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Федякова Главдия Ефимовна
Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Федякова Ираида Ефимовна
Мать ребёнка: Федякова Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно