Федякова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедякова Екатерина Михайловна

Федякова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Ефим Герасимович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Федякова Зоя Ефимовна

Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Федякова Главдия Ефимовна

Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Федяков Петр Ефимович

Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Федякова Ираида Ефимовна

Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.