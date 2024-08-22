Федякова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Федякова Зоя Ефимовна
Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Федякова Главдия Ефимовна
Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Федякова Ираида Ефимовна
Отец ребёнка: Федяков Ефим Герасимович
Смерть
Неизвестно