Половников Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Анна Потаповна

Рождение ребёнка
17.09.1890

Дочь: Половникова Василиса Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Федяков Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Федякова Анна Потаповна

Смерть
Неизвестно

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