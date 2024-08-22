Половников Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федякова Анна Потаповна
Рождение ребёнка
17.09.1890
Дочь: Половникова Василиса Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Федякова Анна Потаповна
Смерть
Неизвестно