Соколов Иван Прокопьевич
Место рожденияд. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Соколов Прокопий Петров
Мать: не указана
д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Степанова
д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп14 д.77 стр 442
Место жительства
1846
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Наталья Степанова
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Место жительства
С 1846
д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.200 оп.14 д.77 крепостной крестьянин штабскапитанши Марьи Егоровны Исаевой, урожденной Барновомоковой
Место жительства
С 1846 ст.
Место жительства
1946 ст.
Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Степанова
Смерть
Неизвестно