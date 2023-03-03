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Соколов Иван Прокопьевич

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Место рождения

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Соколов Прокопий Петров

Мать: не указана

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Степанова

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп14 д.77 стр 442
Место жительства
1846
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соколов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Наталья Степанова

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Место жительства
С 1846
д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.200 оп.14 д.77 крепостной крестьянин штабскапитанши Марьи Егоровны Исаевой, урожденной Барновомоковой
Место жительства
С 1846 ст.
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Место жительства
1946 ст.
Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Степанова

Смерть
Неизвестно
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