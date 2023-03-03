Наталья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Прокопьевич
д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп14 д.77 стр 442
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Соколов Иван Прокопьевич
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Место жительства
С 1846 ст.
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно