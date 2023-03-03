Наталья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Прокопьевич

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп14 д.77 стр 442
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соколов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Прокопьевич

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Место жительства
С 1846 ст.
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Прокопьевич

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